NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Eine ausführliche Präsentation zum Thema "Personal Finance" habe die Stärke des Konzerns anhand eines umfassenden Überblicks über das Geschäft aufgezeigt und die wichtigsten Initiativen zur Verbesserung der Rentabilität detailliert vorgestellt, schrieb Delphine Lee in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Bank sei ein wichtiger Akteur im Bereich der Konsumentenfinanzierung in Europa. Doch ähnlich wie bei anderen Unternehmen der Branche habe dieses Geschäft aufgrund höherer Finanzierungskosten und gestiegener Kreditrisiken unterdurchschnittlich abgeschnitten./rob/gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 14:19 / BST





