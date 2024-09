NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. "Die Übernahme von DB Schenker durch DSV krönt einen neuen König", schrieb Analyst Alexander Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der DHL-Konkurrent werde dadurch zum weltgrößten Spediteur und auch wohl zum größten Logistikdienstleister./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 05:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 05:08 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.