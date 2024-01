NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Diageo von 3500 auf 3200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie habe ihre Gewinnschätzungen (EPS) für 2024 und 2025 nach den Halbjahreszahlen des Getränkekonzerns reduziert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie erscheine zwar relativ günstig bewertet. Doch mangels kurzfristig erwartbarer Kurstreiber erscheine das Potenzial begrenzt./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 20:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.