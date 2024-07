NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach der Ankündigung der Erweiterung der strategischen Partnerschaft mit Sandoz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst Charles Weston wertete die Nachricht in einer am Montag vorliegenden Studie positiv für den Pharmawirkstoffforscher und -entwickler. Die Fähigkeiten des Biologika-Segments würden nun bei einem sehr großen Kunden erneut bestätigt. Zudem werde die künftige Kapazitätsauslastung verbessert./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 08:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2024 / 08:59 / EDT





