HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann nach dem Auftritt des Finanzchefs auf einer hausinternen Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Manager habe die erst vor wenigen Woche angehobene Prognose der Optikerkette als "konservativ" bezeichnet, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte begründete seine beibehaltene neutrale Haltung mit den langfristigen Margenzielen des Unternehmens, die er für zu hoch gesteckt hält. Auch die Stärkung des US-Geschäfts mit einer Übernahme sieht er skeptisch, da es sich um einen wettbewerbsintensiven Markt handele./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 08:13 / GMT

