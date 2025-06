ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers sei eine negative Überraschung, schrieb Olivier Calvet am Montagabend in seinem ersten Kommentar. Für besonders überraschend hält er die Schwäche im Bereich Containment-Lösungen für oral einzunehmende flüssige Medikamente. Dies sei ein neuer Aspekt./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 22:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



