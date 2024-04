HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hensoldt von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 39,50 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie darauf, dass der Rüstungselektronik-Spezialist die Übernahme des Militärdienstleisters ESG erfolgreich abgeschlossen und seine Prognosen für die entsprechenden Übernahme- und Konsolidierungseffekte aktualisiert hat. ESG werde aber wohl nicht vor 2028 einen positiven Beitrag leisten. Insofern sei der Deal zwar ein kluger Schritt zur Ergänzung des Produkt- und Serviceangebots, bringe kurzfristig aber keine Wertsteigerung. Zudem sei die Hensoldt-Aktie seit Jahresbeginn um fast 80 Prozent gestiegen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





