HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hensoldt auf "Hold" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Der Rüstungselektronikspezialist profitiere vom Rüstungsboom, der sich zunehmend in den Finanzkennzahlen widerspiegele, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / 14:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.