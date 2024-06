NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Im Einzelhandel sei die Bewertungsschere im ersten Halbjahr auseinander gegangen, mit gutem Kursverlauf im Textilbereich und einer dürftigen Entwicklung im Lebensmittelsegment, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass sich diese Tendenz in einem disinflationären Umfeld weiter fortsetzt./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 21:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2024 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.