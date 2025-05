ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1600 auf 1840 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch das neue Kursziel preise zunächst nur das untere Ende der Aufrüstungschancen ein, schrieb Analyst Sven Weier in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Für jeden Anstieg seiner Umsatzschätzung für 2030 um 5 Milliarden Euro würde der faire Aktienwert um weitere rund 200 Euro steigen. Die Zahlen am 8. Mai erwartet Weier stark. Zudem unterschätze der Markt die Impulse durch das Nato-Treffen. Ein Ausgabenziel für Rüstung in Höhe von 3 Prozent der Wirtschaftsleistung sei vielleicht eingepreist, aber nicht die von der US-Regierung angestrebten 5 Prozent./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 18:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.