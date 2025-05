NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus von 48 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker reduzierte in einer am Montag im Tagesverlauf aktualisierten Einschätzung zu den Quartalszahlen des Autozulieferers seine bereinigten operativen Ergebnisprognosen (Ebit). Für 2025 liegt er nun nach eigener Aussage 2 Prozent unter der Konsensschätzung. Der Experte betonte, dass seine Erwartungen weder eine Eskalation des Handelskriegs noch dessen etwaige indirekte Auswirkungen berücksichtigten./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2025 / 11:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2025 / 11:59 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.