NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Dank der Aussagen über ein stabiles Transatlantik-Geschäft seien die Quartalszahlen der Fluggesellschaft positiv aufgenommen worden, schrieb Analyst Harry Gowers in einem am Montag vorliegenden Rückblick. Dazu dürften der Rückenwind durch die für 2025 angenommenen, niedrigeren Treibstoffkosten sowie der schwache US-Dollar die Umsatzrisiken kompensieren./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 18:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2025 / 00:15 / BST





