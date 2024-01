ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach einer Befragung von Halbleiter-Einkäufern weltweit auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Während das Geschäft mit der Automobilbranche auf kurze Sicht weiterhin einen Schwachpunkt darstelle, drückten die Ergebnisse Positives aus für breit aufgestellte Unternehmen, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Europa bleiben Infineon und STMicroelectronics weiter seine bevorzugten Werte im Bereich der analogen Schaltkreise./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 01:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 01:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.