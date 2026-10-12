ING Group Aktie
|29,96EUR
|0,25EUR
|0,84%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Hohe Zinsen an den Kapitalmärkten trieben die Profitabilität des Finanzkonzerns an, schrieb Benjamin Goy in einer Studie am Montag. Er schrieb ferner von einem "überlegenen Volumenwachstum". Von neuen Kunden profitierten zudem die Gebühreneinnahmen. Die Bank sei ein relativ sicherer Hafen im Falle eines Sturms./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29,82 €
|
Abst. Kursziel*:
17,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,84%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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|08.10.26
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|UBS AG
|08.10.26
|ING Group Hold
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
|02.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|29,96
|0,84%
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|12:24
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
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|08:44
|Enel Overweight
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|08:44
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|Jefferies & Company Inc.
|08:38
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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