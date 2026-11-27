ING Group Aktie
|27,30EUR
|0,41EUR
|1,51%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Hold" belassen. Italien entwickle sich für die niederländische Bank zu einem vielversprechenden Wachstumsmarkt, schrieb Theo Massing am Freitag. Die Herausforderung bestehe nun darin, das Wachstum in eine bessere operative Hebelwirkung und kapitalarme Gebühreneinnahmen umzusetzen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Hold
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
27,29 €
|
Abst. Kursziel*:
13,59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
27,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,57%
|
Analyst Name::
Theo Massing
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|27,34
|1,65%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|26.11.26
|KSB Buy
|MPCM
|26.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.