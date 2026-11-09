ING Group Aktie
|29,31EUR
|0,75EUR
|2,63%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 36,60 auf 38,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht der Niederländer an und rollte seine Bewertungsbasis nach vorn./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
38,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29,17 €
|
Abst. Kursziel*:
30,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,99%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
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