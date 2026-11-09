ING Group Aktie

29,31EUR 0,75EUR 2,63%
ING Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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09.11.2026 10:55:43

ING Group Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 36,60 auf 38,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht der Niederländer an und rollte seine Bewertungsbasis nach vorn./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
38,10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29,17 € 		Abst. Kursziel*:
30,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,99%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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ING Group 29,20 2,22% ING Group

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11:10 GEA Market-Perform Bernstein Research
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10:55 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:53 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:52 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 SCHOTT Pharma Neutral UBS AG
10:48 GEA Outperform RBC Capital Markets
10:31 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
10:24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:05 DEUTZ Buy Deutsche Bank AG
08:44 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 KRONES Market-Perform Bernstein Research
08:13 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08:12 RATIONAL Outperform Bernstein Research
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:56 Fresenius Medical Care Underweight Barclays Capital
07:39 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
07:36 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:35 E.ON Equal-weight Morgan Stanley
07:32 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:14 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
06:50 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
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