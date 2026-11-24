ING Group Aktie
|27,47EUR
|-0,32EUR
|-1,15%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für ING auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Das niederländische Finanzhaus sollte dank seines großen Einlagevolumens besonders von weiteren Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank in den nächsten Monaten profitieren, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Dienstag. Er rechnet mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 19 Prozent./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Kaufen
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
27,47 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
27,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dr. Philipp Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
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|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15:00
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15:00
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|27,47
|-1,15%
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|15:00
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|14:59
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|14:39
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:02
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13:45
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:32
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
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|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
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|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
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|23.11.26
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|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
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|23.11.26
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