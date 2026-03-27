Jungheinrich Aktie

27,20EUR -0,92EUR -3,27%
Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.03.2026 10:11:57

Jungheinrich Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain hob am Freitag in seiner Erstbewertung der vorgelegten Zahlen verfehlte Erwartungen bei den Auftragseingängen und dem operativen Ergebnis (Ebit) hervor. Die Ebit-Zielspanne für das Jahr 2026 liege derweil im Mittelwert etwas über dem Analystenkonsens./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 07:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 07:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
27,20 € 		Abst. Kursziel*:
65,44%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
27,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65,44%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Jungheinrich AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Jungheinrich AG

mehr Analysen
10:11 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
10:01 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Jungheinrich Buy Warburg Research
09.12.25 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Jungheinrich AG 26,96 -4,13% Jungheinrich AG

Aktuelle Aktienanalysen

12:15 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:07 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
12:07 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
12:06 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
11:37 Nike Outperform Bernstein Research
11:36 adidas Outperform Bernstein Research
11:36 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
11:34 Delivery Hero Outperform Bernstein Research <