Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich nach Eckdaten zum ersten Quartal von 44 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Beim Spezialisten für Warenlagerlogistik deute vieles auf eine enttäuschende Margenentwicklung hin, schrieb Timothy Lee am Freitagabend. Dies sei wohl bedingt durch den Wettbewerb, eine geringere Auslastung und den Einmaleffekt eines Streiks. Es bestehe aber die Chance, dass sich die Lage schrittweise wieder bessert. Inflationsbedingte Preiserhöhungen könnten für vorgezogene Bestellungen sorgen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Overweight
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Unternehmen:
Jungheinrich AG
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
41,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
24,24 €
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Abst. Kursziel*:
69,14%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
25,02 €
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Abst. Kursziel aktuell:
63,87%
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Analyst Name::
Timothy Lee
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KGV*:
-
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