Jungheinrich Aktie

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Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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07.05.2026 09:42:04

Jungheinrich Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Lucas Ferhani attestierte dem Lagerausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine schwache Margenentwicklung, was nach den Eckdaten aber bereits bekannt gewesen sei. Die Details zeigten, dass die Automationssparte der Wachstumstreiber sei. Die Auftragseingänge hätten sich verbessert, wegen Vorzieheffekten sei es aber noch nicht klar, ob dieser Trend so bleibe./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,42 € 		Abst. Kursziel*:
51,30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,02%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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