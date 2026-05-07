NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Lucas Ferhani attestierte dem Lagerausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine schwache Margenentwicklung, was nach den Eckdaten aber bereits bekannt gewesen sei. Die Details zeigten, dass die Automationssparte der Wachstumstreiber sei. Die Auftragseingänge hätten sich verbessert, wegen Vorzieheffekten sei es aber noch nicht klar, ob dieser Trend so bleibe./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.