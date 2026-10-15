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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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15.10.2026 12:19:24

KRONES Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er./edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Market-Perform
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
111,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
108,00 € 		Abst. Kursziel*:
2,78%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
111,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,18%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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