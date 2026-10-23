KRONES Aktie
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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Krones von 111 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die vom Abfüllanlagenhersteller jüngst gesenkten Ziele für das organische Umsatzwachstum sehe er nicht als Indiz für einen beginnenden Auftragsabschwung, schrieb Benjamin Thielmann am Donnerstag. Sie könnten aber augf eine begrenzte Auftragsdynamik 2027 und 2028 hindeuten. Der Experte senkte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 ein wenig und wartet auf die Quartalszahlen am 6. November./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 18:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 04:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Market-Perform
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
111,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,70%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
111,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,05%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
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|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
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22.10.26
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|EQS-Adhoc: Krones Aktiengesellschaft: Krones adjusts its revenue growth forecast for fiscal year 2026 and medium-term targets for 2028 (EQS Group)
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22.10.26
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Analysen zu KRONES AG
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