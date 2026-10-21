Nemetschek Aktie
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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Quartalszahlen des Bausoftwareanbieters am 5. November sollten ein branchenweit führendes Gewinnwachstum belegen, schrieb Joseph George am Montag in seinem Ausblick. Die Aktien hätten zudem trotz der jüngsten Rally noch Luft nach oben. Denn Nemetschek biete eine im europäischen Technologiesektor seltene Kombination aus der Monetarisierungsmöglichkeit von KI-Anwendungen sowie dem Ausbau von KI-Infrastruktur./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
75,00 €
|
Abst. Kursziel*:
46,67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
73,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,58%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
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|
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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