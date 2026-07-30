Nemetschek Aktie

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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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30.07.2026 19:20:08

Nemetschek SE Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Das zweite Quartal des Softwareanbieters bestätige den Wachstumspfad, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Übernahme von HCSS stärke zwar das langfristige Wachstumsprofil in den USA, führe aber vorerst zu einer höheren Nettoverschuldung und zu einer Margenverwässerung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Halten
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
61,15 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
59,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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