Nemetschek Aktie
|52,30EUR
|-1,40EUR
|-2,61%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek mehr als halbiert von 110 auf 50 Euro und die Einstufung von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analyst Joseph George strich die Papiere des Bausoftware-Spezialisten am Freitagabend obendrein von der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Er monierte die zunehmend komplexere Anlagestory und rechnet mit sinkenden Markterwartungen an das organische Wachstum. In dem im dritten Quartal schwachen Design-Geschäft sieht er weiteren Gegenwind. Nemetschek-Aktien seien dem Softwaresektor in diesem Jahr zwar bereits deutlich hinterhergehinkt. George geht aber auch künftig nicht davon aus, dass die Aktien wieder durchstarten. Die Bewertung liege immer noch über dem Branchenschnitt. Sein neues Kursziel basiert nun auf den Schätzungen für Ende 2028./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Underweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
54,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
52,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,40%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan dreht Nemetschek auf 'Underweight' - Ziel klar halbiert (dpa-AFX)
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
19.11.26
|TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
18.11.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
18.11.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu Nemetschek SE
|06:34
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|16.07.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|52,20
|-2,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|20.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|DEUTZ Buy
|MPCM
|20.11.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|20.11.26
|Brenntag Hold
|MPCM
|20.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.11.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets