Nemetschek Aktie
|59,05EUR
|-2,10EUR
|-3,43%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstagabend an den Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten an. Im Bereich Baumanagement laufe es weiter rund, im Design-Geschäft Planung und Entwurf warte er auf mehr Klarheit, schrieb der Experte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 22:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,90 €
|
Abst. Kursziel*:
52,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,41%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Handel: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
16.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Nemetschek SE
|12:47
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|12:47
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|12:47
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|16.07.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|59,10
|-3,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:55
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|12:51
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|12:47
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:35
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11:50
|ASOS Neutral
|UBS AG
|11:39
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|11:39
|AUMOVIO Hold
|Warburg Research
|11:06
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:40
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:48
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|09:39
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:17
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research