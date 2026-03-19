ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Das Segment Bau des Software-Spezialisten für Bau und Architektur habe sich robust entwickelt, schrieb Michael Briest in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Zielkorridor für den währungsbereinigten Umsatzanstieg in diesem Jahr liege über der Konsensschätzung./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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