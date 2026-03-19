Nemetschek Aktie
|70,80EUR
|3,30EUR
|4,89%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Das Segment Bau des Software-Spezialisten für Bau und Architektur habe sich robust entwickelt, schrieb Michael Briest in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Zielkorridor für den währungsbereinigten Umsatzanstieg in diesem Jahr liege über der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Neutral
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
70,25 €
|
Abst. Kursziel*:
5,34%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
70,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,52%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
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