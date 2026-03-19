Nemetschek Aktie

70,80EUR 3,30EUR 4,89%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.03.2026 09:54:09

Nemetschek SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Das Segment Bau des Software-Spezialisten für Bau und Architektur habe sich robust entwickelt, schrieb Michael Briest in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Zielkorridor für den währungsbereinigten Umsatzanstieg in diesem Jahr liege über der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Neutral
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
70,25 € 		Abst. Kursziel*:
5,34%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
70,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,52%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SE

mehr Nachrichten