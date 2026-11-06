Nemetschek Aktie
|66,20EUR
|-1,75EUR
|-2,58%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate seien durchwachsen gewesen angesichts einer starken Profitabilität und einem zugleich schwächeren Umsatzwachstum aus eigener Kraft, schrieb Nicolas Herms in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Mit Blick auf das Wachstumsprofil und das Margenpotenzial des Bausoftware-Anbieters seien die Papiere indes zu niedrig bewertet./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66,00 €
|
Abst. Kursziel*:
21,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,85%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
12:27
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Nemetschek SE
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|16.07.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|66,20
|-2,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG