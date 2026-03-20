Nemetschek Aktie
|69,05EUR
|-2,05EUR
|-2,88%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
20.03.2026 13:15:35
Nemetschek SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb Nicolas Herms in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Hold
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
70,45 €
|
Abst. Kursziel*:
41,94%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,82%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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