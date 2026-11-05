Nemetschek Aktie
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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Der Bausoftwarebereich bleibe der zentrale Wachstums- und Margentreiber, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der anderen Seite habe das Management aber die Erwartungen in den Segmenten "Manage" und "Media" herunter geschraubt./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Halten
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
71,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,23%
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
67,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,47%
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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