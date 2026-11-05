Nemetschek Aktie

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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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05.11.2026 18:35:47

Nemetschek SE Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Der Bausoftwarebereich bleibe der zentrale Wachstums- und Margentreiber, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der anderen Seite habe das Management aber die Erwartungen in den Segmenten "Manage" und "Media" herunter geschraubt./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Halten
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
71,60 € 		Abst. Kursziel*:
-2,23%
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
67,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,47%
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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