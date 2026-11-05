FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Der Bausoftwarebereich bleibe der zentrale Wachstums- und Margentreiber, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der anderen Seite habe das Management aber die Erwartungen in den Segmenten "Manage" und "Media" herunter geschraubt./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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