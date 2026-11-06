Nemetschek Aktie

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WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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05.11.2026 21:32:25

Nemetschek SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 72 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt des Conference Calls habe die Wachstumsdynamik im Segment "Design" des Bausoftwarespezialisten gestanden, schrieb Charles Brennan am Donnerstag. Hier sei die Geschäftsentwicklung nur spärlich vorherzusehen, was die Markterwartungen für das Wachstum des Unternehmens aus eigener Kraft schmälern dürfte. Das höhere Ziel habe weitaus mehr mit den steigenden Bewertungen der Branchenkonkurrenten zu tun als mit einem besonderen zusätzlichen Optimismus wegen dieser Geschäftszahlen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71,60 € 		Abst. Kursziel*:
10,34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,74%
Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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