NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 530 dänischen Kronen belassen. Analyst Peter Welford verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf positive Studiendetails zum Medikament Mim8 zur Behandlung von Hämophilie A. Diese zeigten Vorteile gegenüber dem bisher gängigen Mittel Hemlibra von Roche./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2024 / 11:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2024 / 11:00 / ET



