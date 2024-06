NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia nach einem Treffen mit Sherman Shang von Fubon Securities Investment Services von 135 auf 150 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Blayne Curtis integrierte in einer am Montag vorliegenden Studie während seiner Asien-Reise rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) einige Gedanken des Fubon-Experten. Er hob seine Schätzungen für den KI-Spezialisten Nvidia an, um die positiven Erkenntnisse zu berücksichtigen. Unter anderem verwies er auf positive Volumina und betonte, dass Nvidia der führende Anbieter von Beschleunigungslösungen in Rechendatenzentren bleibe./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 02:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 02:47 / ET





