NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 700 auf 1000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kennziffern des auf Künstliche Intelligenz spezialisierten Halbleiterkonzerns seien einmal mehr bemerkenswert gut ausgefallen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz der hohen Markterwartungen hätten die Eckdaten klar darüber gelegen./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 04:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 04:44 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.