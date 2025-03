NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 185 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der monatliche WSTS-Report für Januar des Halbleiterbranchenverbandes SIA zeige einen Umsatzrückgang im Monatsvergleich, der größer ausgefallen sei als zu Jahresbeginn üblich, schrieb Analyst Stacy Rasgon in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hätten die Erlöse aber angezogen./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 07:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 07:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.