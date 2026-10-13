Porsche vz. Aktie

41,57EUR -0,31EUR -0,74%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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13.10.2026 14:47:59

Porsche vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor den am 27. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Nachfrage nach den margenstärkeren GTS-, Turbo- und GT-Modellen dürfte stark geblieben sein und dazu beigetragen haben, dass die Umsätze des Sportwagenbauers deutlich weniger stark gesunken seien als die Absatzmengen, schrieb Tim Rokossa in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:31 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41,40 € 		Abst. Kursziel*:
32,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,31%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09.10.26 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,41 -1,12% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Aktuelle Aktienanalysen

15:21 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
14:57 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
14:49 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
14:47 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
14:20 Diageo Outperform Bernstein Research
13:20 DEUTZ Buy Warburg Research
13:16 ABB Neutral UBS AG
13:15 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13:14 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13:13 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:12 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:12 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
13:11 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:11 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:10 Delivery Hero Neutral UBS AG
13:10 L'Oréal Buy UBS AG
13:09 BP Hold Jefferies & Company Inc.
12:55 BP Outperform RBC Capital Markets
12:55 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:27 Fielmann Add Baader Bank
12:26 KION GROUP Buy UBS AG
12:11 DEUTZ Outperform Bernstein Research
11:56 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
11:10 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
11:09 Befesa Buy UBS AG
11:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:08 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:07 Jungheinrich Neutral UBS AG
11:06 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
10:52 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:44 Givaudan Underperform Bernstein Research
10:11 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10:00 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:08 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09:08 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09:08 Danone Outperform Bernstein Research
09:08 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:59 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
08:58 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
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