Porsche vz. Aktie
|46,46EUR
|-0,25EUR
|-0,54%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Porsche AG mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 44 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Harry Martin lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie, in der er auch Renault, Ferrari und Volkswagen wieder aufnahm, die langfristige Ausrichtung des Sportwagenbauers unter dem neuen Chef Michael Leiters. Die vollen positiven Effekte davon dürften jedoch erst mit einiger Zeitverzögerung eintreten. Kurzfristig könne der Prozess weiterhin schmerzhaft sein./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
47,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,58%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
46,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,29%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|18:36
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|18:36
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|18:36
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|18:41
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|18:36
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|18:36
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|18:35
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|18:28
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|17:30
|Pfizer Halten
|DZ BANK
|17:28
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|17:26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.