Porsche vz. Aktie
|44,25EUR
|0,08EUR
|0,18%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Porsche AG von 33 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Michael Punzet bleibt vor allem angesichts der schleppenden Margenerholung skeptisch, wie er am Mittwoch schrieb. Im zweiten Quartal hätten die Zuffenhausener aber vom gutem Modellmix sowie der Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Produktstrategie profitiert./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 06:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Verkaufen
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
44,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
44,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:29
|XETRA-Handel MDAX zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
18.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
18.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
18.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
17.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert am Mittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|07:51
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|08:36
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|Fraport Hold
|Warburg Research
|08:21
|Heidelberger Druckmaschinen Buy
|Warburg Research
|07:51
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|07:44
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07:37
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|07:28
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:22
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|07:17
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|07:04
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:03
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:29
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.