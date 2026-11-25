Porsche vz. Aktie
|43,74EUR
|0,34EUR
|0,78%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Sie alle böten ein starkes Produktangebot, hohe Marktanteile, große Preismacht und daraus resultierend solide Gewinnentwicklung und relativ verlässliche Barmittelzuflüsse und Renditen für die Anleger./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42,62 €
|
Abst. Kursziel*:
17,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,31%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
15:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
24.11.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|EQS-News: Development of first all-electric 718 Boxster reaches the home straight (EQS Group)
|
24.11.26
|EQS-News: Entwicklung des ersten elektrischen 718 Boxster auf der Zielgeraden (EQS Group)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.