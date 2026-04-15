Porsche vz. Aktie
|42,92EUR
|0,04EUR
|0,09%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich einer Analystenkonferenz vor den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Absatzzahlen dürfte der Umsatz im ersten Jahresviertel weniger stark zurückgehen als die Großhandelserlöse, schrieb Henning Cosman in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Ebit- und Free-Cashflow-Margen des Sportwagenbauers erwartet der Experte jeweils am oberen Ende der Zielspannen für 2026./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Underweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
41,66 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,98%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
42,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,80%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
