Porsche vz. Aktie
|43,16EUR
|0,05EUR
|0,12%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,25 €
|
Abst. Kursziel*:
38,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,02%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
18.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
18.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Handel: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|11:23
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|12:35
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Valeo Neutral
|UBS AG
|11:30
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:29
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:29
|Michelin Neutral
|UBS AG
|11:28
|Continental Buy
|UBS AG
|11:25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:24
|Tesla Neutral
|UBS AG
|11:24
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|11:23
|Renault Sell
|UBS AG
|11:23
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11:21
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:20
|BMW Neutral
|UBS AG
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11:18
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Santander Buy
|UBS AG
|11:04
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|11:01
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:54
|Polytec add
|Baader Bank
|10:45
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research
|10:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09:54
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|AIR France-KLM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Michelin Market-Perform
|Bernstein Research
|07:30
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:18
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Wacker Neuson Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)