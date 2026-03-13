Porsche vz. Aktie

Porsche vz Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Porsche AG von 38 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die vom Autohersteller eingeleiteten Maßnahmen dürften erst mittelfristig helfen, die negativen Faktoren ? schwache China-Nachfrage, US-Zollpolitik sowie Produktportfolio/Transformation ? zu kompensieren, schrieb Michael Punzet am Freitag. Er sieht das Sentiment weiterhin durch die schwache operative Entwicklung sowie den Status von Porsche als "Luxuswert" belastet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Verkaufen
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
36,52 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
36,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

