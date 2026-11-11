Porsche vz. Aktie
|46,24EUR
|0,43EUR
|0,94%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche AG von 36 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Sportwagenbauer habe im vergangenen Quartal weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und die Ziele für das Geschäftsjahr bestätigt, schrieb Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er erwartet 2030 eine Rückkehr zu prozentual zweistelligen Margen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Verkaufen
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
45,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
46,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
10.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
10.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|15:57
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:57
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|15:57
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|17:21
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|17:14
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:57
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|16:21
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:17
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:57
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14:40
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14:37
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:37
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:49
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12:04
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG