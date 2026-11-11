Porsche vz. Aktie

46,24EUR 0,43EUR 0,94%
Porsche vz. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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11.11.2026 15:57:04

Porsche vz Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche AG von 36 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Sportwagenbauer habe im vergangenen Quartal weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und die Ziele für das Geschäftsjahr bestätigt, schrieb Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er erwartet 2030 eine Rückkehr zu prozentual zweistelligen Margen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Verkaufen
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
45,95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
46,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,97 0,35% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

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17:14 Vonovia Kaufen DZ BANK
16:59 RWE Kaufen DZ BANK
16:57 Fraport Kaufen DZ BANK
16:21 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
16:17 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:57 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
14:40 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
14:38 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
14:38 RWE Outperform RBC Capital Markets
14:37 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
14:37 GEA Outperform RBC Capital Markets
14:36 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
12:49 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 E.ON Outperform Bernstein Research
12:06 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
12:04 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:04 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:03 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:02 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:02 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:01 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
11:15 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:54 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:48 Henkel vz. Neutral UBS AG
10:48 Vodafone Group Sell UBS AG
10:47 Infineon Neutral UBS AG
10:46 Brenntag Hold Warburg Research
10:45 Medios Buy Warburg Research
10:35 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10:34 Jungheinrich Buy Warburg Research
10:33 KSB Buy Warburg Research
10:25 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:14 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:13 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:08 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 Siemens Energy Buy UBS AG
10:00 Brenntag Neutral UBS AG
09:58 RWE Buy Deutsche Bank AG
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:21 KWS SAAT Add Baader Bank
09:16 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
09:13 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09:12 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:10 1&1 Buy Deutsche Bank AG
09:10 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
09:08 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09:07 K+S Sell Deutsche Bank AG
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