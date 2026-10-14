Porsche vz. Aktie
|41,24EUR
|0,03EUR
|0,07%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Äußerungen des Managements des Sportwagenbauers seien überwiegend negativ gewesen, wobei wiederholt auf die Margenverwässerung durch das E-Autogeschäft hingewiesen worden sei, schrieb Philippe Houchois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
41,61 €
|
Abst. Kursziel*:
12,95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
41,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,97%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:27
|Freundlicher Handel: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.10.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
12.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|13:14
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13:14
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13:14
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|14:01
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14:00
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14:00
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|13:59
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|13:39
|PNE Buy
|Warburg Research
|13:15
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13:13
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|13:11
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:52
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|11:50
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:04
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:03
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:54
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|BP Buy
|UBS AG
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:43
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.