ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma SE vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die solide Entwicklung des Sportartikelkonzerns dürfte sich im zweiten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mittelfristig mangele es der Aktie aber weiter an Prognostizierbarkeit des Geschäfts. Die Analystin verwies dazu auf die noch wenig bekannte Strategie unter neuer Führung und das Wettbewerbsumfeld./tih/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 22:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 22:34 / GMT



