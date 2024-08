NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 32,50 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Halbjahreszahlen des Rüstungskonzerns hätten positive sowie negative Überraschungen mit sich gebracht, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte zwar seine Gewinnschätzungen in Anbetracht der erneuerten Zielsetzungen, senkte aber zugleich den Bewertungsmaßstab für die Aktie. Er verwies dabei auf operative Faktoren im US-Geschäft, den unerwarteten Wechsel auf der Position des Finanzchefs und die Gefahr weiterer Aktienplatzierungen durch den Finanzinvestor Triton./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / 19:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 19:30 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.