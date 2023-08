ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 200 auf 350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Früchte hingen tiefer als gedacht, titelte Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die Prognosen des Triebwerkherstellers für 2023 für konservativ. 2024 sei ein freier Barmittelfluss von zwei Milliarden Pfund realistisch. 2026 könnten es bereinigt 2,8 Millionen Pfund 2026 sein, was am Markt noch nicht ganz so gesehen werde./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2023 / 22:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2023 / 22:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.