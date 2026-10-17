Sanofi Aktie
|71,95EUR
|-0,12EUR
|-0,17%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sanofi vor Zahlen für das dritte Quartal von 80 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Stärke des Medikaments Dupixent dürfte nicht ausreichen, den Gegenwind anderswo aufzufangen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes dürften daher etwas zu hoch sein./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
72,59 €
|
Abst. Kursziel*:
3,32%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
71,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,24%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|16.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|71,95
|-0,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.