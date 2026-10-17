Sanofi Aktie

71,95EUR -0,12EUR -0,17%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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16.10.2026 07:54:49

Sanofi Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sanofi vor Zahlen für das dritte Quartal von 80 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Stärke des Medikaments Dupixent dürfte nicht ausreichen, den Gegenwind anderswo aufzufangen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes dürften daher etwas zu hoch sein./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
72,59 € 		Abst. Kursziel*:
3,32%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
71,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,24%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16.10.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Sanofi Neutral UBS AG
07.10.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. 71,95 -0,17% Sanofi S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

16.10.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
16.10.26 Givaudan Halten DZ BANK
16.10.26 KION GROUP Kaufen DZ BANK
16.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
16.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Santander Buy UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
16.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
16.10.26 Givaudan Neutral UBS AG
16.10.26 Wienerberger verkaufen UBS AG
16.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 Erste Group Bank kaufen UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON Buy Warburg Research
16.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
16.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.10.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
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