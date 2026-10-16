Schneider Electric Aktie

254,50EUR -2,05EUR -0,80%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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16.10.2026 09:16:29

Schneider Electric Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 323 Euro belassen. Die Geschäftsdynamik des Elektrotechnikkonzerns bleibe hoch, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend habe das Unternehmen auch die Ziele für 2026 angehoben./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
323,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
255,10 € 		Abst. Kursziel*:
26,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
254,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,89%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:10 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
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12.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
09.10.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Schneider Electric S.A. 253,10 -1,34% Schneider Electric S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

09:22 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:17 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
09:10 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:08 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
09:05 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
08:59 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
08:34 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
08:20 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:19 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:17 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08:16 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:08 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:54 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
07:53 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
07:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
07:17 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
07:04 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
15.10.26 Merck Neutral UBS AG
15.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
15.10.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
15.10.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Sanofi Neutral UBS AG
15.10.26 KION GROUP Buy UBS AG
15.10.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
15.10.26 Roche Buy UBS AG
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
15.10.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Südzucker Halten DZ BANK
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