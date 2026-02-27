Schneider Electric Aktie
|276,15EUR
|3,90EUR
|1,43%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 231 auf 270 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die solide Nachfrage durch KI-Rechenzentren habe sich einmal mehr bestätigt, schrieb George Featherstone am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen. Das Jahresende sei besser gewesen als von vielen befürchtet./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
275,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,10%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
276,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,23%
|
Analyst Name::
George Featherstone
|
KGV*:
-