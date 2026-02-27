Schneider Electric Aktie

276,15EUR 3,90EUR 1,43%
Schneider Electric

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

27.02.2026 09:24:31

Schneider Electric Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 231 auf 270 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die solide Nachfrage durch KI-Rechenzentren habe sich einmal mehr bestätigt, schrieb George Featherstone am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen. Das Jahresende sei besser gewesen als von vielen befürchtet./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Equal Weight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
275,80 € 		Abst. Kursziel*:
-2,10%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
276,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,23%
Analyst Name::
George Featherstone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

