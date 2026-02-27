LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 231 auf 270 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die solide Nachfrage durch KI-Rechenzentren habe sich einmal mehr bestätigt, schrieb George Featherstone am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen. Das Jahresende sei besser gewesen als von vielen befürchtet./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.